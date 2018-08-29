ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе «прекратить огонь»

Вена, , 10:37 — REGNUM Украина и республики Донбасса должны соблюдать «школьное» перемирие. Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, слова которого обнародовала пресс-служба миссии на странице в соцсети Twitter.

«Сторонам (Украине, ДНР и ЛНР) необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня, — отметил Хуг. — Огонь должен прекратиться прямо сейчас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Минске участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе во время переговоров достигли договорённости об очередном режиме прекращения огня. Так, перемирие должно было начать действовать с 29 августа.

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