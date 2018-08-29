Среда, 29 Августа 2018 года
11:00:01 МСК

Назначение главы Екатеринбурга: выбрать кандидатов не удалось

Политика

Решение отложили на 5 сентября

Назначение главы Екатеринбурга: выбрать кандидатов не удалось
Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Екатеринбург, 29 августа 2018, 10:27 — REGNUM  В Екатеринбурге конкурсная комиссия так и не определилась с кандидатурами на пост главы города. Решение отложено до 5 сентября.

Поводом для этого стала необходимость изучить представленную одним из кандидатов презентацию. Он не смог её представить вовремя, и озвученную им причину комиссия сочла уважительной.

Ранее предполагалось, что 29 августа будут определены не менее двух кандидатов, которых комиссия представит на суд городской думы.

Напомним, в конкурсе на пост главы города участвуют около 20 кандидатов. Ранее их было 22, но затем число соискателей уменьшилось. С 1 по 3 августа с желающими стать мэром Екатеринбурга были проведены собеседования.

Главу города выберут депутаты гордумы. Возможно, это произойдёт уже на первом её заседании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить