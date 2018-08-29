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Хуситы запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

Политика

Целью был тренировочный лагерь

Хуситы запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США
Запуск ракеты

Сана, 29 августа 2018, 10:20 — REGNUM  Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии, сообщает 29 августа Reuters.

Ракета была нацелена на военный лагерь арабской коалиции, которая под руководством Саудовской Аравии осуществляет интервенцию в Йемен. ПВО королевства перехватили снаряд, жертв не было.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция. возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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