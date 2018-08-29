Сальвини и Орбан объявили о начале строительства новой Европы

Рим, , 10:17 — REGNUM Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — лишь первая в череде других встреч, результатом которых станет новый политический альянс и «исторический поворот Европы», заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa в среду, 29 августа.

Встреча Орбана и Сальвини прошла 28 августа в Милане. Она длилась около часа. Предполагалось, что основными темами разговора станут борьба с нелегальной миграцией и возможное союзничество единомышленников-государственников на выборах в Европарламент.

Сальвини подтвердил, что обсуждался вопрос о выборах: «И я, и Виктор, каждый на своем участке, работаем над созданием альянса, в котором не будет никаких социалистов», — цитирует вице-премьера Il Messaggero.

«Наша Европа будет основана на праве на работу, на жизнь, на здоровье и на безопасность. Хватит уже диктатуры финансистов и хватит миграции», — написал Сальвини на своей странице в Twitter.

Орбан после встречи заявил: от успеха Сальвини в борьбе с нелегальной миграцией «зависит безопасность Евросоюза». «Мы призываем его не отступать и окажем всю возможную поддержку», — отметил премьер-министр.

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Накануне встречи Сальвини и Орбан обменялись заочными комплиментами. Венгерский премьер назвал Сальвини своим «героем» и «товарищем по судьбе». Он также рассказал, что если сама Венгрия показала, что можно остановить поток мигрантов по суше, то Сальвини доказал, что его можно остановить и в море.

Сальвини, в свою очередь, отметил, что власти Венгрии в последние годы достигли заметных социальных и экономических успехов в таких сферах, как борьба с безработицей, снижение налогов, ограничение нелегальной миграции и рост экономики.