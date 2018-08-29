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Sindonews: Китай наращивает военную мощь?

Политика

Авианосец типа 001A и миноносец типа 055 встанут на вооружение Китая уже в 2019 году

Sindonews: Китай наращивает военную мощь?
Иллюстрация: Sohu.com
Спуск на воду китайского авианосца «Шаньдун»

Пекин, 29 августа 2018, 10:20 — REGNUM  Китайский авианосец и эскадренный миноносец готовы провести первые испытания. Это вызвало предположение, что Китай наращивает военную мощь, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что передовой китайский эскадренный миноносец типа 055 отплыл с завода в Шанхае. В то время как Китай провел очередное испытание авианосца типа 001А в понедельник, 27 августа.

В центре внимания мировой общественности второе испытание системы движения корабля.

«Миноносец типа 055 весит 10 000 тонн и считается самым крупным и самым совершенным боевым кораблем в Азии. Корабль оснащен радарами X-диапазона и 112 стартовыми ячейками, подготовленными для стрельбы ракетами типа «воздух-воздух», — сообщает издание.

По словам китайских военных экспертов, авианосец типа 001A и миноносец типа 055 встанут на вооружение Китая уже в 2019 году, расширяя боевые возможности страны.

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