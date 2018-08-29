Каких слов ждут от Путина во время телеобращения по пенсионной реформе

Барнаул, , 10:18 — REGNUM Причины предстоящего телеобращения российского президента Владимира Путина по вопросам пенсионной реформы интересуют многих. К примеру, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что глава государства может заявить о необходимости смягчения ранее обозначенных параметров пенсионной реформы.

«Однозначно будет смягчение обозначенных ранее параметров. Думаю, что начало увеличения пенсионного возраста отложат на два года. Будет поручено тщательно проработать список профессий, для которых пенсионный возраст не должен увеличиваться вовсе. Также будет выражена претензия в адрес ответственных органов о неаккуратности проработки вопроса и недостаточной чувствительности социальной ситуации», — считает депутат.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста, внесённый правительством РФ в Госдуму, предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Существует мнение, что сегодняшние границы пенсионного возраста в России не соответствуют социальным, трудовым и экономическим реалиям.

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По словам Оксаны Молодых, ещё одной причиной обращения Путина по пенсионной реформе является необходимость чёткого обозначения размера увеличения пенсии для всех пенсионеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня российский президент Владимир Путин намерен выступить с телевизионным обращением к населению по пенсионной реформе. В Кремле, поясняя необходимость этого шага, отметили, что «президент отреагировал на большую резонансность этой темы».

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