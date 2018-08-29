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СМИ: Кара-Мурза-младший понесет гроб сенатора Маккейна

Политика

25 августа в США после продолжительной болезни скончался сенатор США Джон Маккейн

СМИ: Кара-Мурза-младший понесет гроб сенатора Маккейна
Похороны. США

Вашингтон, 29 августа 2018, 10:14 — REGNUM  Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший понесет на церемонии прощания в Вашингтоне гроб с телом сенатора Джоном Маккейном, скончавшегося 25 августа в США. Такова воля покойного, планировавшего при жизни свои похороны. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, послание от Маккейна с соответствующим предложением Кара-Мурза-младший получил еще в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в США после продолжительной болезни скончался сенатор США Джон Маккейн. Экс-чиновник будет похоронен 2 сентября в штате Мэриленд.

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