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Кризис в Турции: Германия может оказать финансовую помощь

Политика

Экономические потрясения в Турции могут негативно отразиться на ситуации в странах Ближнего Востока

Кризис в Турции: Германия может оказать финансовую помощь
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Рука помощи

Берлин, 29 августа 2018, 10:12 — REGNUM  Власти Германии в настоящее время рассматривают вопрос оказания правительству Турции чрезвычайной финансовой помощи. Об этом пишет 28 августа The Wall Street Journal.

По сведениям издания, в Берлине обеспокоены тяжёлой экономической ситуацией в Турции, так как это может повлиять на стабильность курса турецкой лиры и вызвать экономические сложности в странах Евросоюза. Кроме того, кризис в Турции может негативно отразиться на ситуации в странах Ближнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что странам Евросоюза следует оказать финансовую поддержку Турции в период экономического кризиса в связи с тем, что Анкара вносит серьезный вклад в борьбу с международным терроризмом и миграционным кризисом в ЕС.

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Экономика Турции
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