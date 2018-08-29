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Военные Йемена осудили своих противников-хуситов

Политика

Хуситы не хотят принимать помощь от своих врагов

Военные Йемена осудили своих противников-хуситов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 29 августа 2018, 10:03 — REGNUM  Военные Йемена, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, осудили хуситов, с которыми ведут войну, за то, что они не допускают гуманитарную помощь в портовый город Ходейда, за который ведется борьба, сообщает 29 августа Al Arabia.

По словам военных представителей, действия хуситов являются террористическими и нарушают международное и гуманитарное право.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт на стороне свергнутого президента вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Действия интервентов не редко приводили к массовой гибели мирных граждан и квалифицировались ООН как военные преступления.

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