Трамп предостерег от поражения республиканцев

Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предостерег от поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, сообщает 29 августа Anadolu.

По словам главы Белого дома, если демократы одержат победу, то они смогут отменить все те инициативы, которые претворялись в жизнь на протяжении последних лет.

«Они отменят все, что мы сделали, они сделают это быстро и жестко. Будет насилие. Когда вы смотрите на этих людей, вы понимаете, что там есть люди способные на насилие», — отметил Трамп.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. В результате чего полностью будет переизбрана нижняя палата, а также около 33% сенаторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал спецслужбы активнее расследовать взлом переписки Клинтон