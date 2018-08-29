Среда, 29 Августа 2018 года
11:02:15 МСК

Трамп предостерег от поражения республиканцев

Политика

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы

Трамп предостерег от поражения республиканцев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 29 августа 2018, 09:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп предостерег от поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, сообщает 29 августа Anadolu.

По словам главы Белого дома, если демократы одержат победу, то они смогут отменить все те инициативы, которые претворялись в жизнь на протяжении последних лет.

«Они отменят все, что мы сделали, они сделают это быстро и жестко. Будет насилие. Когда вы смотрите на этих людей, вы понимаете, что там есть люди способные на насилие», — отметил Трамп.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. В результате чего полностью будет переизбрана нижняя палата, а также около 33% сенаторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал спецслужбы активнее расследовать взлом переписки Клинтон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить