Австралия и Индонезия уделят основное внимание экономическим связям

Канберра, , 09:40 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скот Моррисон отправится в Джакарту, сообщает Sindonews.

«В конце этой недели я поеду в Джакарту, чтобы встретиться с президентом Индонезии Джоко Видодо», — заявил Скот Моррисон в пресс-заявлении.

Индонезия станет первой страной, которую посетит с визитом недавно назначенный премьер-министр Австралии. По словам Скота Моррисона, он хотел сделать четкое заявление о важности отношений между двумя странами и приверженности его администрации углублению сотрудничества с Индонезией в области экономики и безопасности.

«Австралия и Индонезия имеют глубокие географические и исторические связи, развитые современные отношения и общее видение мирного и процветающего региона», — подчеркнул премьер-министр Австралии.

Скот Моррисон объяснил, что он с нетерпением ожидает совместной работы с президентом Индонезии, чтобы заложить фундамент на еще более высоком уровне двусторонних партнерских отношений между двумя странами.

Хотя географически Индонезия и Австралия очень близки, торговые отношения между двумя странами на низком уровне. Индонезия занимает 10-е место в экспорте Австралии. В то время как Австралия является 14-м крупнейшим покупателем индонезийских товаров.

МИД Индонезии подтвердил, что встреча премьер-министра Австралии и главы Индонезии состоится 31 августа.

Напомним, Австралия и Индонезия находятся на грани подписания соглашения о свободной торговле.

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