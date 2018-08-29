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Южная Корея и США не планируют возобновлять военные учения

Политика

Очередные маневры между двумя союзными странами должны были состояться летом

Южная Корея и США не планируют возобновлять военные учения
Морские Котики США на военных учениях в Южной Корее

Сеул, 29 августа 2018, 09:32 — REGNUM  Правительство Южной Кореи не ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно возобновления военных учений, сообщает 29 августа Anadolu.

Очередные маневры между двумя союзными странами должны были состояться летом, однако президент США Дональд Трамп их внезапно приостановил, надеясь достигнуть соглашение с КНДР о денуклеаризации полуострова.

Напомним, с начала 2018 года в отношениях между США и Северной Кореей был достигнут значительный прорыв. Стороны отказались от конфронтационной риторики и перешли к переговорам. Впервые в истории состоялся саммит между лидерами двух стран.

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США и КНДР
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