Южная Корея и США не планируют возобновлять военные учения

Сеул, , 09:32 — REGNUM Правительство Южной Кореи не ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно возобновления военных учений, сообщает 29 августа Anadolu.

Очередные маневры между двумя союзными странами должны были состояться летом, однако президент США Дональд Трамп их внезапно приостановил, надеясь достигнуть соглашение с КНДР о денуклеаризации полуострова.

Напомним, с начала 2018 года в отношениях между США и Северной Кореей был достигнут значительный прорыв. Стороны отказались от конфронтационной риторики и перешли к переговорам. Впервые в истории состоялся саммит между лидерами двух стран.

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