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Педро Санчес: Долина Павших не может стать местом примирения народа

Политика

Правительство Испании предлагает считать мемориал гражданским кладбищем

Санта-Круз, Боливия, 29 августа 2018, 09:17 — REGNUM  Глава правительства Испании Педро Санчес не видит возможности признать мемориал Долина Павших местом примирения испанского народа. Об этом Санчес заявил в Боливии в совместном выступлении с президентом Эво Моралесом 29 августа, пишет газета El País.

По словам Санчеса, это невозможно из-за чрезмерной смысловой нагрузки этого места. Долина Павших должна стать «местом упокоения» похороненных там, «гражданским кладбищем». Расположенная там базилика должна использоваться по назначению как место богослужения.

Эти слова расходятся с прежними заявлениями Педро Санчеса. Несколько месяцев назад его Испанская социалистическая рабочая партия выступала за то, чтобы мемориал считался «местом памяти жертв гражданской войны и диктатуры Франсиско Франко», а также местом примирения враждующих сторон.

Мемориал Долина Павших расположен в 58 км от Мадрида. Он был сооружен в 40-х — 50-х годах по указу Франсиско Франко как памятник погибшим в гражданской войне. Здесь же находится могила Франко, которую нынешнее правительство Испании твердо намерено перенести, а также запретить апологетику франкизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Испании нашли способ скорейшего переноса могилы Франсиско Франко

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Политическая жизнь Испании
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