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Франция и Дания объединились в области обороны и безопасности в Европе

Политика

Глава Франции находится с государственным визитом в Дании

Париж, 29 августа 2018, 09:18 — REGNUM  Глава Франции Эммануэль Макрон в сопровождении министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и министра по европейским делам Натали Луазо находится с государственным визитом в Дании, сообщает МИД Франции.

«Франция и Дания приветствуют прогресс, достигнутый в последние годы в области Европейской безопасности и подчеркивают их постоянную решимость участвовать в безопасности континента», — говорится в совместном заявлении.

Согласно заявлению, стороны остаются приверженцами НАТО. «Крайне важно, чтобы развитие безопасности и обороны сопровождалось расширением сотрудничества с НАТО», — отмечается в совместной декларации.

В этом отношении Франция и Дания приветствует недавнее совместное заявление председателя Совета Европы, председатель Европейской комиссии и генерального секретаря Североатлантического Альянса о сотрудничестве между ЕС и НАТО.

Франция и Дания подчеркивают важность решения проблем безопасности. Страны согласились, что европейская солидарность должна продолжать проявляться на местах.

Вместе Франция и Дания поддерживают инициативу создания европейского оборонного фонда, важного инструмента для развития инновационной и конкурентоспособной защиты Европы.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Данию 28 августа. В среду вечером, 29 августа, Эммануэль Макрон приземлится в Хельсинки. Это будет первый официальный визит президента Франции в Финляндию за последние 19 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Франции посетит Данию и Финляндию с государственным визитом

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Политическая жизнь Франции
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