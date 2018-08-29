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В Иране арестованы десятки шпионов

Политика

Большинство из них имеют двойное гражданство

В Иране арестованы десятки шпионов
Василий Верещагин. Шпион (фрагмент)

Тегеран, 29 августа 2018, 09:11 — REGNUM  Правоохранительные службы Ирана арестовали десятки шпионов, работающих в государственных органах, сообщает 29 августа Reuters.

Подробности задержаний не приводятся, однако известно, что некоторые арестованные имели двойное гражданство. Ранее уже сообщалось, что за последние годы в Иране возросло количество арестов людей с двойным гражданством, большинство задерживаются по обвинению в шпионаже.

Напомним, шпионские скандалы обострились в связи со значительным охлаждением в отношениях между Ираном и США. В мае 2018 года Вашингтон расторг ядерную сделку с Тегераном, что стало причиной дальнейшего введения санкций против исламской республики.

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