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Экс-президент Аргентины заявила о нарушении своих прав в ходе обыска

Политика

Выяснилось, что судья Бонадио постановил конфисковать в числе прочих предметов президентские орденские ленты и жезлы, принадлежащие Киршнер

Экс-президент Аргентины заявила о нарушении своих прав в ходе обыска
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

Буэнос-Айрес, 29 августа 2018, 08:53 — REGNUM  В ходе обысков, которые правоохранительные органы Аргентины вели в одном из домов экс-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер были нарушены ее права. Об этом сама Киршнер написала в Twitter.

«Только что выяснилось, что судья Бонадио постановил конфисковать в числе прочих предметов президентские орденские ленты и жезлы. Беспредельное нарушение прав и гарантий», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1034500698757640192

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Как сообщало ИА REGNUM, адвокат экс-президента Аргентины Карлос Беральди заявил, что после обыска в домах Киршнер двое ее родственников отравились неизвестным веществом. Ранее сообщалось, что обыски начались в рамках расследования дела о коррупции.

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Политическая жизнь Аргентины
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