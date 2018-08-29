Виталий Лопин официально стал прокурором Челябинской области

Челябинск, 29 августа 2018, 08:47 — REGNUM В Челябинской области официально назначен новый главный прокурор. На пять лет им стал Виталий Лопин, указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О том, что областную прокуратуру возглавит именно Виталий Лопин. стало известно в мае. 31 мая депутаты Заксобрания одобрили его кандидатуру. Дело оставалось лишь за указом президента.
Ранее прокуратуру возглавлял Александр Кондратьев. Но теперь он переехал в Хакасию, где назначен прокурором региона.
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