Виталий Лопин официально стал прокурором Челябинской области

Челябинск, , 08:47 — REGNUM В Челябинской области официально назначен новый главный прокурор. На пять лет им стал Виталий Лопин, указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что областную прокуратуру возглавит именно Виталий Лопин. стало известно в мае. 31 мая депутаты Заксобрания одобрили его кандидатуру. Дело оставалось лишь за указом президента.

Ранее прокуратуру возглавлял Александр Кондратьев. Но теперь он переехал в Хакасию, где назначен прокурором региона.

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