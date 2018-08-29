Президент назначил первого замглавы новосибирского СКР

Новосибирск, , 08:46 — REGNUM Указом президента России Владимира Путина первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области назначен полковник юстиции Антон Бадулин. Документ опубликован на сайте правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бадулин на этом посту сменил Андрея Щукина, который в начале июня 2018 года был назначен главой СК по Томской области.

Официальной информации об Антоне Бадулине нет. На сайте СУ СК РФ по региону данных о нём пока также не опубликовано.