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Кейт Бланшетт призвала СБ ООН помочь рохинджа

Политика

Актриса поделилась личным опытом от общения с беженцами

Нейпьидо, 29 августа 2018, 08:53 — REGNUM  Посол доброй воли ООН в Австралии актриса Кейт Бланшетт призвала Совет Безопасности ООН не закрывать глаза на страдания народности рохинджа в Мьянме, сообщает 29 августа Anadolu.

«Я слушала рассказы о пытках, о жестоком обращении с женщинами, на глазах которых убивали их близких. Видела детей, родственников которых сжигали заживо», — заявила Бланшетт.

Напомним, 25 августа 2017 года боевики из «Армии освобождения рохинджа» в Мьянме совершили нападения на правительственные позиции. Ответные действия военных привели к эскалации насилия.

По данным ООН, конфликт вынудил покинуть Мьянму порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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Беспорядки в Мьянме
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