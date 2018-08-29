Кейт Бланшетт призвала СБ ООН помочь рохинджа

Нейпьидо, , 08:53 — REGNUM Посол доброй воли ООН в Австралии актриса Кейт Бланшетт призвала Совет Безопасности ООН не закрывать глаза на страдания народности рохинджа в Мьянме, сообщает 29 августа Anadolu.

«Я слушала рассказы о пытках, о жестоком обращении с женщинами, на глазах которых убивали их близких. Видела детей, родственников которых сжигали заживо», — заявила Бланшетт.

Напомним, 25 августа 2017 года боевики из «Армии освобождения рохинджа» в Мьянме совершили нападения на правительственные позиции. Ответные действия военных привели к эскалации насилия.

По данным ООН, конфликт вынудил покинуть Мьянму порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.