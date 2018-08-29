Трамп призвал спецслужбы активнее расследовать взлом переписки Клинтон

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ко взлому почтовой переписки бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон причастен Китай, и призвал ФБР и минюст активнее участвовать в расследовании обстоятельств произошедшего. Об этом глава Белого дома написал 29 августа в своем Twitter.

«Почтовые сообщения Хиллари Клинтон, во многих из которых содержится секретная информация, были взломаны Китаем. Лучше, чтобы следующий шаг совершили ФБР и минюст, в противном случае после всех промахов… их авторитет будет утрачен навсегда!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1034654816046329856

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2017 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе встречи с членом палаты представителей конгресса США республиканцем Даной Рорабакером заявил, что электронная переписка Демократической партии США была предоставлена организации WikiLeaks не Россией.

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