Испания и Боливия подписали три соглашения о сотрудничестве

Санта-Круз, Боливия, , 08:55 — REGNUM 28 августа во время визита главы правительства Испании Педро Санчеса в Боливию были подписаны три соглашения о сотрудничестве между странами, передает TeleSur.

Первое соглашения обеспечивает участие Испании в строительстве южноамериканской железной дороги Tren Bioceánico, которая проходит от бразильского порта Сантус до перуанского Ило, пересекая три страны.

«Важность, которую правительство Испании, моей страны, придает этому проекту, является абсолютной», — сказал Санчес.

Также подписаны соглашения об укреплении двустороннего сотрудничества и сотрудничества систем правосудия Боливии и Испании. Президент Боливии Эво Моралес вручил Педро Санчесу Орден Андского орла — высшую государственную награду Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, из Боливии Санчес направится в две другие страны региона в рамках поездки по Южной Америке — в Колумбию и Коста-Рику.

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