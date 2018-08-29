Порошенко рассказал о «щупальцах Москвы»

Киев, , 08:38 — REGNUM Украине необходимо налаживать сотрудничество с западными государствами для выработки «надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс». Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко во время 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

По его словам, «щупальца Москвы» уже проникли в соцсети, держат отдельные медиа в киберпространстве.

«Ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями», — сказал президент Украины, слова которого обнародованы на его сайте.

По его словам, Россия якобы попытается дискредитировать «достижения» украинских властей, поэтому Киев должен быть готов дать отпор. Отметим, что это не первые бездоказательные обвинения Порошенко в адрес России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 г.

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