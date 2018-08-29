В Екатеринбурге началось досрочное голосование на выборах в гордуму

Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM В Екатеринбурге стартовало досрочное голосование по выборам депутатов городской думы. Оно будет идти до 8 сентября.

Проголосовать смогут все желающие, но при наличии уважительной причины. О наличии такой причины члены избирательных комиссий будут допытываться у граждан, пришедших на участки. Такое ограничение введено для того, чтобы не допустить злоупотреблений, например, массового досрочного голосования в пользу кого-либо из кандидатов. С собой желательно принести документы, подтверждающие такие причины.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Предстоит избрать 6 депутатов (18 по партспискам и 18 по одномандатным округам).

По партийным спискам в выборах участвует пять партий, среди которых «Яблоко», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия».