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Назначен прокурор Хакасии

Политика

Ранее кандидатуру Александра Кондратьева на должность прокурора республики согласовали депутаты Верховного совета Хакасии

Назначен прокурор Хакасии
Иллюстрация: Vsemetri.com
Форма прокурора

Абакан, 29 августа 2018, 08:19 — REGNUM  Указом президента РФ прокурором Хакасии на пятилетний срок назначен Александр Кондратьев.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, указ, подписанный 28 августа, размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2018 года депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии согласовали кандидатуру Кондратьева на должность прокурора республики.

Напомним, Денис Попов, который с ноября 2015 года являлся прокурором Хакасии, в феврале 2018 года был назначен прокурором Дагестана.

Справка: Александр Кондратьев родился в 1966 году в селе Головное Лебяжьевского района Курганской области. Выпускник Свердловского юридического института. Работает в органах прокуратуры с 1991 года. С 2015 года являлся прокурором Челябинской области. До этого, с 2007 года, возглавлял прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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