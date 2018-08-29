Латиноамериканский телеканал TeleSur начинает вещание в Африке

Каракас, , 08:28 — REGNUM Базирующийся в Каракасе латиноамериканский канал TeleSur с 31 августа будет транслироваться на африканском континенте, передает TeleSur.

Англоязычная версия будет доступна в 25 африканских странах, в том числе в Кении, Нигерии, ЮАР, Уганде, Судане, Мозамбике, Гамбии, Гане.

«Для TeleSur большая честь, что его сигнал на английском языке будет транслироваться в 25 странах этого континента через оператора кабельного телевидения Moja Media. Мы ставим всю технологию нашей информационной мультиплатформы на службу народам Юга, чтобы их реалии и истории были видны и услышаны в самых разных уголках», — заявило руководство канала, апеллируя к общей истории стран Африки и Латинской Америки, пострадавших от грабежа империалистов.

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Испаноязычный телеканал TeleSur был создан в 2005 году по инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса. Как сообщало ИА REGNUM, в августе администрация Facebook заблокировала англоязычную страницу канала в социальной сети.