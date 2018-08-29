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США не признают верховенства Международного суда ООН

Политика

Американская сторона убеждена, что имеет все полномочия для отстаивания своих интересов и безопасности

Вашингтон, 29 августа 2018, 08:16 — REGNUM  Адвокат государственного департамента США Дженнифер Ньюстед заявила, что Международный суд ООН не имеет полномочий вмешиваться в вопрос о введении Вашингтоном санкций в отношении Ирана, сообщает 29 августа Al Jazeera.

Данное заявление было сделано в ответ на попытки Ирана оспорить в Международном суде ООН санкции, введенные Вашингтоном в мае 2018 года. Однако американская сторона убеждена, что имеет все полномочия для отстаивания своих интересов и безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году прежней администрацией. Соглашение предполагало частичное снятие санкций с исламской республики в обмен на прекращение ядерных испытаний.

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