Снятому с выборов кандидату в главы Якутска не дали провести акцию протеста

Якутск, , 08:45 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Владимир Фёдоров, сначала выдвинутый партией «Родина» в главы столицы республики, а затем отозванный ею же с выборов, не смог провести митинг за честные выборы. В проведении мероприятия ему отказало министерство по развитию институтов гражданского общества, аргументировав это тем, что на Комсомольской площади, где было запланировано проведение акции протеста, будет проходить школьная ярмарка. На другое место для мероприятия Фёдоров якобы не согласился, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом информагентство Якутия.инфо указывает, что экс-кандидат давал согласие на перемены места митинга, но в министерстве по развитию гражданского общества указали, что Фёдоров их не уведомил.

«Формальный отказ — это откровенный признак нежелания дать возможность мне и моим сторонникам выразить законным образом несогласие с тем, как проходит текущая выборная кампания, — уверен снятый с выборов мэра Якутска депутат. — Даже такой законный протест их пугает. Возможно, такой грубый шаг связан с тем, что день, на который мы заявили митинг, совпал с приездом Павла Грудинина и представителя Центризбиркома России. Ведь они могли выразить своё отношение к происходящему на этом мероприятии. Их испугало и то, что мы заявили большое количество участников — 15 тысяч человек. И эти люди реально собрались бы. Власти пытаются упредить нежелательные для них события, но не учитывают то, как это выглядит со стороны. Это откровенное издевательство над нами и нашими правами».

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Фёдоров баллотировался в главы Якутска при поддержке партии «Родина», которая сначала выдвинула его кандидатуру, а потом отозвала с выборов. Решение было аргументировано некими договорённостями. Депутат считает такие действия незаконными и подал жалобы в ЦИК РФ.

В единый день голосования 9 сентября в Якутии пройдут выборы глав столицы и региона, а также депутатов Госсобрания республики.