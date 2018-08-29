Трамп рассказал о новом соглашении с Мексикой

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Новое торговое соглашение между США и Мексикой нацелено на создание рабочих мест и рост «нашей экономики». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Торговая сделка (США) с Мексикой сосредоточена на фермерах, росте нашей экономики, уничтожении торговых барьеров», — написал глава Белого дома.

По его словам, США выступали за подписание нового соглашения с Мексикой для того, чтобы компании стали вкладывать средства обратно в «нашу страну».

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что властям США удалось достичь договорённостей по новому торговому соглашению с Мексикой.

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