Личный состав военной базы РФ в Южной Осетии приведён в боевую готовность

Цхинвал, , 07:56 — REGNUM Личный состав российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, поднят по тревоге. Как уточнил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, сигнал «учебная тревога» дан более чем для 1,5 тыс. военнослужащих в рамках проверки боевой готовности.

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На юге России завершились масштабные двусторонние тактические учения

Войска были приведены в высшую степень боевой готовности и приступили к совершению маршей в назначенные районы на полигоны Дзарцеми в Южной Осетии и Тарское в Северной Осетии.

«Также будет задействовано около 400 единиц боевой техники. Проверка продлится до конца недели», — добавил Астафьев.

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Подразделения базы также примут участие в двухсторонних ротных тактических учениях. Они проводятся в соединениях и воинских частях ЮВО в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Южном военном округе прошли тактико-специальные учения соединений спецназа. По учебной тревоге были подняты более 2,5 тыс. военнослужащих из воинских подразделений, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Спецназовцы выдвинулись в районы выполнения задач. Автотранспортные колонны передислоцировались на общевойсковые полигоны «Кадамовский», «Николо-Александровский» и «Молькино».

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