В НАТО рассказали о значительной эскадре ВМФ России в Средиземном море

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Североатлантический альянс зафиксировал увеличение числа российских военных кораблей у берегов Сирии, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгенску, сообщает Haaretz.

«ВМФ России направил в Средиземное море значительные военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами», — заявила Лунгенску.

По ее словам, в альянсе не будут строить предположений о намерениях российских военных кораблей, однако «необходимо проявить сдержанность и воздержаться от ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии».

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Напомним, ранее сообщалось, что США наращивают у границ Сирии группировку носителей крылатых ракет в рамках подготовки провокации в сирийской провинции Идлиб с якобы использованием химического оружия. По данным Минобороны РФ, Запад планирует устроить данную провокацию для удара по территории Сирии.

В свою очередь, ВМФ РФ направило в Средиземное море боевые корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов. На сегодняшний день у побережья Сирии в Средиземном море сосредоточена группировка из десяти кораблей и двух подлодок ВМФ России.

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