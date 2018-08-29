Эквадор продлевает режим ЧП из-за присутствия беженцев из Венесуэлы

Кито, , 07:56 — REGNUM 28 августа власти Эквадора объявили о продлении на месяц режима чрезвычайного положения в нескольких провинциях из-за присутствия беженцев из Венесуэлы, сообщает агентство Prensa Latina.

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Чрезвычайное положение объявлено в граничащих с Колумбией провинциях Карчи и Сукумбиос, а также в Эль-Оро на границе с Перу. Здесь усилены меры безопасности и пограничный контроль.

«Страна не может оставить в стороне ситуацию, при которой происходят столкновения среди населения, где зарегистрировано прибытие мигрантов», — сказал министр иностранных дел Хосе Валенсия.

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Несколько дней назад омбудсмен Эквадора подверг критике принятые властями меры по ужесточению миграционного законодательства в отношении граждан Венесуэлы, назвав их дискриминационными.

Как сообщало ИА REGNUM, Каракас начал реализовывать программу «Возвращение на родину» по репатриации беженцев.

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