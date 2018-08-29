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ООН подозревает обе стороны конфликта в Йемене в преступлениях

Политика

В числе таких преступлений авиаудары по мирным жителям, сексуальное насилие, а также вербовка детей для участия в боевых действиях

Сана, 29 августа 2018, 07:48 — REGNUM  По данным Организации Объединенных Наций все стороны внутреннего конфликта в Йемене могут быть причастны к военным преступлениям, сообщает 29 августа Al Jazeera.

В числе таких преступлений авиаудары по мирным жителям, сексуальное насилие, а также вербовка детей для участия в боевых действиях.

«У нас есть все основания полагать, что обе стороны в вооруженном конфликте в Йемене совершили значительное число нарушений международного гуманитарного права», — говорится в докладе экспертов из ООН.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция. возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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Ситуация в Йемене
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