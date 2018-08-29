В США проведен соцопрос по поводу импичмента Трампа

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM За начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа выступают менее половины американских граждан. Об этом говорят итоги социологического опроса, проведённого компаниями Axios и Survey Monkey, пишет 28 августа газета The Hill.

Согласно результатам исследования, только 44% респондентов высказали поддержку инициативе отстранения Трампа от президентского поста. Среди этих 44% подавляющее большинство (79%) составляют сторонники Демократической партии США, в то время как среди граждан, сочувствующих республиканцам, поддерживающих импичмент действующего президента США лишь 9%.

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По сведениям издания, в опросе участвовали 4362 американцев, исследование проводилось в период с 22 по 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что американский народ восстанет, если будет предъявлен импичмент президента США Дональду Трампу.

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