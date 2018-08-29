Украина намерена нарастить военное присутствие в Азовском море

Киев, , 07:34 — REGNUM Власти Украины в ближайшее время намерены увеличить военную группировку на азовском направлении. Об этом на странице в соцсети Facebook говорится в заявлении пресс-центра командования ВМС Украины со ссылкой на заявление командующего Игоря Воронченко.

Воронченко уточнил, что Киев планирует увеличить в этом районе группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии.

По его словам, решение властей Украины принято «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».

Напомним, 28 августа депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что министерство юстиции Украины должно представить Верховной раде заключение относительно разрыва соглашения с РФ о сотрудничестве в Азовском море.

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