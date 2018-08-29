Власти Киркука продолжают вытеснение курдов с ключевых должностей

Киркук, Ирак, , 07:34 — REGNUM Власти нефтеносной иракской провинции Киркук продолжают вытеснять курдов из политического пространства региона, сообщает 29 августа Kurdistan.ru.

Представители партии «Патриотический союз Курдистана» заявили, что своего поста лишился директор больницы: на место курдского врача был назначен представитель туркоманов.

Напомним, после того как центральное правительство вновь взяло под контроль провинцию, началась ее арабизация, призванная вытеснить с ключевых постов в политических, социальных и прочих сферах представителей курдского народа.

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