Кадровые перестановки: кого Путин уволил в силовых ведомствах

Москва, , 07:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей высокопоставленных офицеров из четырех ведомств — Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Следственного комитета РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в общей сложности своих постов лишились 20 человек, из них 15 — в звании генералов. Указом также были назначены на различные посты в данных ведомствах 25 человек.

Так, в МВД от своих должностей были освобождены в том числе глава УМВД РФ по Ульяновской области генерал-майор Юрий Варченко и замглавы ведомства Саратовской области генерал-майор Андрей Бойко.

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В МЧС были освобождены от должностей замглавы ведомства Владлен Аксенов, а также начальники ГУ МЧС в трех регионах — генерал-майоры Денис Ильинов (Сахалинская область), Владимир Гусев (Мурманская область) и Михаил Бегун (Томская область), в отношении последнего в июле было возбуждено дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Кроме того, во ФСИН постов лишились начальники управлений по Волгоградской области генерал-лейтенант Павел Радченко, Коми — генерал-майор Игорь Ванеев и Омской области — генерал-майор Сергей Корючин.

В Следственном комитете от занимаемых должностей освобождены глава управления по Кемеровской области генерал-майор Сергей Калинкин, руководитель СК по Ханты-Мансийскому автономному округу Анвар Ахмедзянов, а также первый заместитель главы военного следственного управления СК по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

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