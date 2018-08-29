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Меркель отправляется с трехдневным визитом в страны Африки

Политика

Главная тема поездки — борьба с нелегальной миграцией из африканских стран

Берлин, 29 августа 2018, 07:33 — REGNUM  29 августа канцлер Германии Ангела Меркель начинает трехдневный визит в страны Африки, передает телеканал N-TV.

Меркель посетит Сенегал, Гану и Нигерию. Основной темой встреч с лидерами этих стран станет борьба с нелегальной миграцией, а также экономические перспективы для стран африканского континента. Германия намерена содействовать созданию рабочих мест здесь, чтобы предотвратить отток населения в страны Европы.

Канцлера будет сопровождать делегация немецких бизнесменов.

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