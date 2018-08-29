Медведев впервые появился на публичных мероприятиях после «пропажи»

Красногорск, , 07:20 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который «исчез» из публичного пространства в середине августа, снова появился на публике.

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Первым открытым мероприятием с его участием после долгого отсутствия из-за полученной спортивной травмы стала рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Она состоялась накануне, 28 августа, в подмосковной резиденции «Горки». Информация об этом, а также фотографии опубликованы на сайте правительства РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз на публичных мероприятиях премьер-министр появлялся 14 августа. В этот день председатель правительства провёл рабочую встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Затем Медведев «пропал». В его графике было запланировано много мероприятий, однако кроме информации на официальном сайте правительства об отправленных Медведевым телеграммах сообщений о других мероприятиях с его участием, в частности, с губернатором Магаданской области, совещаниях по бюджету и правительственному заседанию, опубликовано не было. В пресс-службе правительства объяснили отсутствие Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях полученной им спортивной травмой. Именно из-за неё и был отменён ряд ближайших публичных встреч.

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