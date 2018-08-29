Президент Польши посетит Вашингтон в сентябре

Варшава, , 07:19 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши.

В программу визита входят встречи в Сенате с американскими политиками, пленарные переговоры, встреча Дуды с Трампом с глазу на глаз, а также фуршет по случаю 100-летия независимости Польши, которое страна будет отмечать в ноябре этого года. Президенты обсудят геополитические вопросы, вопросы безопасности, военно-экономическое сотрудничество.

Через несколько дней после встречи с Трампом Дуда вновь полетит в США, чтобы принять участие в форуме Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Визит запланирован на 18 сентября. Это будет первый визит Анджея Дуды в Белый Дом. Президент США Трамп посещал Польшу в июле 2017 года.

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