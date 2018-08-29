ФАС поймала пермский минспорта на несправедливом распределении субсидий

Пермь, , 06:58 — REGNUM В Перми краевое управление ФАС поймало чиновников минспорта на нарушениях. Выделенные из бюджета деньги на поддержку спортивных мероприятий были распределены между несколькими организациями, при этом равного доступа к субсидиям чиновники не обеспечили, сообщают в управлении.

Средства распределили в 2017 году на основании постановления краевого правительства и приказа по минспорту. Деньги получили краевые федерации подводного спорта, бодибилдинга, велоспорта-маунтинбайка и другие. В ФАС отмечают, что этим НКО были предоставлены преференции. При этом по закону они даются только на основании предварительного письменного согласия органа ФАС. Но согласия органа чиновники не запросили.

Управление ФАС уже отреагировало. Краевым правительству и минспорту вынесено по предупреждению.