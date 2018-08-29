Начальник УФСИН по Омской области освобождён от должности

Омск, , 06:43 — REGNUM Уволен начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Омской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Корючин.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ президента РФ от 28 августа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Помимо Корючина, от должности освобождены и другие сотрудники федеральных госорганов.

Справка: Сергей Корючин родился 24 ноября 1969 года в селе Красноярка Омского района Омской области. В 1993 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище ВВ МВД России. В 2010 году окончил Академию права и управления ФСИН России города Рязани. Служил в уголовно-исполнительной системе с 1996 года. С ноября 2010 года являлся заместителем начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области. Начальником областного УФСИН был назначен в мае 2012 года.