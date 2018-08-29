Арестованный глава томского управления МЧС уволен

Томск, , 06:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 28 августа подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». В том числе этим указом (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации — прим. ИА REGNUM ) уволен начальник ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Михаила Бегуна возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. 26 июля 2018 года он был арестован.

Читайте также: Стала известна сумма взятки главе ГУ МЧС РФ по Томской области

21 августа стало известно, что врио начальника ГУ МЧС России по Томской области назначен Олег Еременко. Ранее он являлся первым замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен врио начальника ГУ МЧС по Томской области