Среда, 29 Августа 2018 года
06:12:02 МСК

Чехия предпочла украинцев африканцам

Политика

Чехия отказывается принимать беженцев из-за наплыва украинцев

Чехия предпочла украинцев африканцам
Цитата из м/ф «Как казаки невест выручали». Реж. Владимир Дахно. 1973. СССР
Украинцы

Прага, 29 августа 2018, 05:14 — REGNUM  Чехия больше не будет принимать беженцев из африканских стран из-за наплыва мигрантов с Украины, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Radio Praha.

«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины», — заявил он.

Также, как отмечает радио, Бабиш намерен встретиться с представителями Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша), где также обсудит вопросы нелегальной миграции.

Ранее, в июле 2018 года, в одной из стран Вышеградской четверки — Венгрии — был принят пакет антимиграционных законов с неофициальным названием «Стоп Сорос!». Эти законы устанавливают уголовное наказание для неправительственных организаций, которые способствуют размещению и укрывательству нелегальных мигрантов на территории Венгрии. Еврокомиссия в ответ пригрозила Венгрии санкциями за эти законы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить