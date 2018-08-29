Кот-д’Ивуар намерен занять место в едином с Китаем будущем

Пекин, , 04:53 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И провел в Пекине встречу со своим коллегой из Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано в преддверии Пекинского саммита — 2018 форума сотрудничества Китай — Африка, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

«Китай намерен воспользоваться возможностью подписания Меморандума о понимании с Кот-д'Ивуаром в рамках инициативы «Нового Шелкового пути» для всестороннего развития двустороннего сотрудничества на новый уровень», — заявил Ван, добавив, что Китай готов к дальнейшему укрепления взаимодействия с Кот-д'Ивуаром по глобальным проблемам и проблемам защиты общих интересов двух стран и других стран.

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Марсель Амон-Тано, в свою очередь, высокого оценил отношения его страны с Китаем, назвав их примером китайско-африканского сотрудничества. Он также выразил желание углубить взаимодействие с Китаем в рамках инициативы «Нового шелкового пути», а также внести свой вклад в строительство общего китайско-африканского будущего.

Напомним, что президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара примет участие в грядущем Пекинском саммите форума сотрудничества Китай — Африка наряду с лидерами Ботсваны, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.

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