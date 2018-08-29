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Перу не считает «Новый шелковый путь» геостратегическим проектом Китая

Политика

Об этом однозначно заявил министр иностранных дел страны Нестор Пополизио

Пекин, 29 августа 2018, 04:39 — REGNUM  Министр иностранных дел Перу Нестор Пополизио заявил во время встречи с китайским коллегой Ван И, что не согласен с некоторыми утверждениями, будто китайский «Новый Шелковы путь» — это геополитический проект, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Пополизио отметил, что Перу намерена подержать Китай в борьбе с протекционизмом и односторонностью, а также продвигать свободную торговлю. В то же время, на фоне празднования 50-й годовщины заключения двусторонних отношений с Китаем, 200-летия перуанской независимости и 100-летия со дня основания Компартии Китая, которые выпадают на 2021 год, страны должны воспользоваться возможностью укрепления отношений.

Напомним, что Перу стала первой латиноамериканской страной, которая подписала пакет соглашений о свободной торговле с Китаем и поддержала его инфраструктурный проект «Нового шелкового пути». Отметим также, что глава МИД Перу пробудет в Китае с 26 по 29 августа.

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«Новый шелковый путь»
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