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Турецкие СМИ уличили США в развертывании систем ПВО в Сирии

Политика

США собираются создать бесполетную зону

Анкара, 29 августа 2018, 03:58 — REGNUM  США развернули три радиолокационные системы в северных районах Сирии, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По словам издания, США планируют создать «противовоздушный щит» и обеспечить бесполетную зону в небе над Сирией. Отмечается, что Соединенные Штаты уже разворачивают радарные системы в регионе, который контролирует курдская Партия демократического единства.

Другое турецкое издание, Hurriyet, сообщает, что США развернули в районе сирийского города Кобани средства противовоздушной обороны (ПВО), которые находятся в распоряжении курдских военных. Hurriyet повторяет тезис Yeni Safak о планах США по созданию бесполетной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности создания в Сирии бесполетных зон. По его словам, эти зоны должны были обеспечиваться совместно с Россией. Однако каких-либо договоренностей на этот счет достигнуто не было.

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Война в Сирии
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