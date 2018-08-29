МИД Турции ответил Соединенным Штатам по покупке С-400

Анкара, , 03:27 — REGNUM Турция не уверена, что США могут дать гарантии защиты воздушного пространства, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet.

Он отметил, что Турции необходимо защитить воздушное пространство своей страны, но США не может дать никаких гарантий по продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot. Именно поэтому Турция рассматривает вариант покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом глава внешнеполитического ведомства заявил, что США также не желают поставлять в Турцию самолеты F-35, и призвал США отказаться от риторики «ковбойских фильмов».

Ранее, 16 августа, Чавушоглу уже заявлял, что Турция не желает участвовать в «ковбойском фильме», который устроили американские политики. По его словам, отношения между странами должны строиться на основе взаимоуважения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт заявила, что США выступают против покупки комплексов С-400 странами — союзниками Соединенных Штатов. По ее словам, Вашингтон «дал понять, что может спровоцировать американские санкции в отношении других стран по всему миру».

Читайте ранее в этом сюжете: «Прекрасно!» – политолог об угрозе США наказать санкциями покупателей С-400