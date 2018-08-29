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Лидеры четырех африканских стран подтвердили свой визит на саммит в Пекине

Политика

Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай – Африка (FOCAC) стартует в начале сентября

Пекин, 29 августа 2018, 02:52 — REGNUM  Президенты Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне, Ботсваны и Буркина-Фасо посетят Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан, передает 28 августа агентство Синьхуа.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, а также его коллеги из Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, Ботсваны — Мокветси Масиси и Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе пробудут в Пекине с официальным визитом с 28 августа по 7 сентября в рамках участия в FOCAC по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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Напомним, что Форум сотрудничества Китай — Африка создан для координации развития отношений Китай со странами Африканского континента в рамках инициативы «Нового шелкового пути». Африка крайне интересна Китаю, как мощная ресурсная база построения «социализма с китайскими особенностями в новую эпоху».

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Китай и страны Африки
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