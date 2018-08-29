Тереза Мэй сплясала с африканскими детьми и потешила пользователей соцсетей

Кейптаун, , 02:49 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила столицу ЮАР Кейптаун и станцевала с учениками одной из школ. Соответствующее видео опубликовано в Twitter министерства международных отношений Южноафриканской Республики.

Отмечается, что при посещении школы ученики встретили премьер-министра традиционным танцем. Мэй также присоединилась к танцу, пытаясь повторить движения учащихся.

https://twitter.com/DIRCO_ZA/status/1034341700532142080

Видео вызвало множество насмешливых комментариев от пользователей соцсети.

«Я полагаю, ее кто-то забыл смазать», — сообщил один из пользователей, намекая на схожесть с движениями робота.

Аналогию с роботом поддержали и другие: так, Терезу Мэй сравнили с танцующими роботами из кино‑ и мультфильмов, включая робота Бендера из мультсериала «Футурама».

"Мэйбот сломалась!», — продолжают шутить подписчики.

«Похоже, чувство стыда — это один из товаров экспорта нашей страны», — отмечает другой пользователь.

«Можете оставить ее в ЮАР. Это национальный позор Соединенного Королевства», — поддерживает его еще один, просмотревший видео.

Некоторые даже начали приносить извинения ЮАР за столь постыдное поведение британского премьер-министра. Однако нашлись и те, кто выступил в защиту Терезы Мэй, попросив других пользователей быть менее циничными.