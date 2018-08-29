Си Цзиньпин: «Новый Шелковый путь» — путь защиты авторских прав

Пекин, , 02:01 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо конференции стран «Нового Шелкового пути» на высшем уровне по защите интеллектуальной собственности 2018, которая открылась 28 августа в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

«Мы намерены продолжить работать со всеми участниками на принципах широких консультаций, совместного участия и общей выгоды с целью превращения инициативы «Один пояс, один путь» в дорогу мира и процветания, открытости, инноваций, а также соединять различные цивилизации с целью развития духа «Нового шелкового пути», — заявил китайский лидер.

По его словам, в деле защиты авторского права, которое играет ключевую роль в развитии «Нового шелкового пути», достигнут существенный прогресс. Кроме того, глава Поднебесной выразил надежду, что все участники конференции смогут совместно еще лучше продвинуть вперед защиту авторских прав, а также принести выгоду народам всех стран, присоединившимся к проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на треть вырос экспорт авторских прав и публикаций в Китае. При чем, среди этого перечня большую часть составили права на публикацию книг.

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